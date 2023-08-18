Украинский дрон снова атаковал деловой центр Москвы

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Украинский беспилотник в очередной раз предпринял атаку на российскую столицу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы», – написал столичный градоначальник.

Похожую информацию обнародовало и Минобороны России.

«18 августа около 04.00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА, после воздействия по нему средств поражения ПВО, изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет.», – утверждает российское оборонное ведомство.

В свою очередь специализирующийся на происшествиях тг-канал «База» пишет:

«По предварительным данным, в 8-м павильоне Экспоцентра произошло обрушение на площади 30 квадратных метров».