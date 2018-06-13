13.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинский экс-министр заявил в Берлине об опасности режима Порошенко для Европы

Та политика, которую сегодня проводит правительство Украины, представляет огромную опасность для стран всей Европы. Кроме того, в Донбассе идёт гражданская война, а доказать присутствие России не может даже ООН.

Такое заявление на встрече по свободе слова на Украине в Бундестаге сделал бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина из партнёра по многим вопросам Европейского союза и Германии стала причиной многих проблем Европейского союза и Германии», – отметил политик.

По мнению дипломата, внешняя политика Украины угрожает миру и процветанию европейских народов. Он перечислил несколько факторов, говорящих об этом.

«Первое – сегодня Украина проводит политику создания мононационального государства.

Второе – Украина сегодня находится под внешним управлением. Внешнее управление проявляется, прежде всего, в важнейших секторах жизни страны – это сектор безопасности, я не буду раскрывать все детали, но вы знаете, кто осуществляет вплоть до военного планирования сегодня в нашей стране; финансовый сектор – 100% зависимость от МВФ и так далее».

«Третье – война и мир. Это ключевой вопрос выживания нашей страны. Сегодня мы даже боимся говорить о статусе вооруженного конфликта в стране. Когда я выступаю дома, знаю, что если я произнесу два слова определённых, то скорее всего меня будут бить. Поэтому я соглашусь со словами канцлера Германии Ангелы Меркель, которая произнесла в Мюнхене на съезде ЦДУ в мае 2016. Она сказала, что в Украине идёт гражданская война при сильном влиянии России», – заявил экс-министр.

Так же, он добавил, что вооружённый конфликт в Донбассе имеет все характеристики внутреннего конфликта, а присутствие российских войск не может доказать даже ООН.

«100% участников с двух сторон – граждане Украины, 100% жертв – это граждане Украины. И когда мы говорим о святой войне Европы против Азии, сегодня в Украине говорят о священной войне против азиатской орды, против одной большой страны, которая находится непосредственно у нашей границы. Я считаю, что это полное вранье, потому что для того, чтобы мы говорили об этом мы должны иметь три фактора: первое – должно быть видимое центральное командование иностранной страны на территории Украины, которого нет, второе – должно быть видимой военной организации в соответствии доктриной законодательства той страны и третье – видимый тыл стационарный. Всего этого нет. Поэтому нет сегодня возможности у Совета безопасности ООН непосредственно обсуждать этот вопрос, потому что отсутствует доказательная база», – подчеркнул Кожара.