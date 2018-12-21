Украинский эксперт думает, что Путин пригласит НАТО в Керченский пролив

21.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Устраивая очередную провокацию с попыткой провести корабли ВМСУ из Черного в Азовское море, Украине нужно просчитывать шаги наперед.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил военный эксперт Николай Сунгуровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Россия может пропустить эти корабли.

«Не просто попытаться пройти еще раз, а пригласить наших партнеров из ОБСЕ поприсутствовать на бортах этих кораблей и вместе пройти через Керченский пролив. Или пригласить НАТО сопроводить, дать два корабля, например, или один и вместе с этим караваном наших кораблей пройти через Керченский пролив. Я предугадываю, как поступит Путин. Он их просто пропустит и скажет: «Вот видите, они все правильно запросили, мы их пропустили. А в тот раз нарушили и получили. Все это надо просчитывать, потому что можно попасть впросак. Это будет играть не в нашу пользу», – заявил Сунгуровский.

Ранее секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов заявил, что ВМСУ будут пытаться и дальше перебросить свои корабли на Азов.