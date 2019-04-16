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16.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украинский эксперт не нашёл мировых аналогов киевскому унижению

Нынешняя Украина является марионеткой в руках западных политиков. Наглядное тому доказательство – унизительные визиты к Макрону Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил киевский эксперт в области права Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день Украина является не субъектом, а объектом международного права. Нами управляют. В том числе и тот постыдный визит во Францию, когда и президент, и кандидат в президенты поехали туда не знаю зачем, наверное, за одобрением.

Я просто не представляю, как подобное делает президент Казахстана, Литвы или даже России. Это говорит о том, что наши президенты имеют над собой управление.

Мы находимся под внешним управлением. И, на самом деле, фамилия президента, его действия, дипломатические навыки и тому подобное не будет сильно многое решать», – резюмировал эксперт.

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