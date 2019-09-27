Украинский эксперт придумал, как надуть противника, используя российский опыт

27.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украине необходимо скопировать военный опыт Российской Федерации по отвлечению сил врага при помощи надувной техники.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил замдиректора Института мировой политики Николай Белесков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно позаимствовать опыт русских. У них есть надувные части, надувные танки, надувные ракетные комплексы.

Когда развернут эти макеты, то фактически они имеют такие же объемы, как и настоящие. С этого можно смеяться, но эта вещь может сыграть очень важную функцию.

Она может ввести в заблуждение, она заставит врага отстреляться по этим макетам, израсходовать свои боеприпасы, особенно ценное и высокоточное вооружение на это все.

То есть, над этим необходимо думать, чтобы разворачивать вымышленные части, вымышленные силы для отвлечения врага. А так – это обычное укрупнение, банальное маскирование, камуфляж», – отметил он.

Напомним, ранее Белесков высказал свое мнение, что Украина не обладает необходимым вооружением для победы в противостоянии с армией России.