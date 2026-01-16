Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Статистка о якобы высоком проценте уничтожения российских ракет, представляемая украинским официозом, сомнительна.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатор», об этом в эфире портала «Милитарный» заявил его руководитель, украинский военный аналитик и волонтер ВСУ Тарас Чмут.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Рассказывая о проблемах украинской ПВО, он заметил, что в ее структуру входят самые различные виды вооружений – от авиации до крупнокалиберных пулеметов.

У него поинтересовались результативностью работы ПВО.