Украинский эксперт: Русские близки к полному освобождению ДНР

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Украину готовят к переговорам после потери всех территорий бывшей Донецкой и Луганской областей уже через месяц.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил бежавший из Луганска украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможный сценарий продвижения российских оккупантов – шаг за шагом… где-то к маю на административные границы Донецкой области. Вы думаете – случайно начала в прессе, в том числе западной, продвигаться версия о возможности мирных переговоров? Соответственно, РФ, шаг за шагом подойдя к административным границам Донецкой области, с позицией уже фактического контроля в Луганской, Донецкой области будет продвигать версию «мирных переговоров», но на своих условиях. Оставляем за собой Луганскую и Донецкую область, сухопутный коридор, Крым, но с Запорожской и Херсонской областью вопрос будет открыт. Вот вам «шаг за шагом», – констатировал Снегирёв.

«По всем направлениям на Донецком фронте мы шаг за шагом отступаем. Да, незначительные отступления, сто метров, до километра, но это и есть тактика «шаг за шагом». Это называется вялотекущее наступление российских войск, нас успокаивают – тактические успехи. Ну, так тактические успехи с октября – это 500 квадратных километров. И они якобы незаметны», – добавил эксперт.