Украинский эксперт: Русские близки к полному освобождению ДНР

02.04.2024 19:49
  (Мск) ,
Просмотров: 884
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украину готовят к переговорам после потери всех территорий бывшей Донецкой и Луганской областей уже через месяц.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил бежавший из Луганска украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину готовят к переговорам после потери всех территорий бывшей Донецкой и Луганской областей уже...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Возможный сценарий продвижения российских оккупантов – шаг за шагом… где-то к маю на административные границы Донецкой области. Вы думаете – случайно начала в прессе, в том числе западной, продвигаться версия о возможности мирных переговоров? Соответственно, РФ, шаг за шагом подойдя к административным границам Донецкой области, с позицией уже фактического контроля в Луганской, Донецкой области будет продвигать версию «мирных переговоров», но на своих условиях.

Оставляем за собой Луганскую и Донецкую область, сухопутный коридор, Крым, но с Запорожской и Херсонской областью вопрос будет открыт. Вот вам «шаг за шагом», – констатировал Снегирёв.

«По всем направлениям на Донецком фронте мы шаг за шагом отступаем. Да, незначительные отступления, сто метров, до километра, но это и есть тактика «шаг за шагом». Это называется вялотекущее наступление российских войск, нас успокаивают – тактические успехи. Ну, так тактические успехи с октября – это 500 квадратных километров. И они якобы незаметны», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть