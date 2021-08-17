Украинский эксперт: «Увы, Запад предпочтет Россию, а не нас»

17.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Увеличивающиеся инвестиции в Россию показывают, что Запад не намерен вступать в жесткую конфронтацию с Москвой.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил украинский экономический эксперт Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Западу придётся выбирать между Россией и Украиной, он всегда выберет Россию. Потому что Россия – деньги, колоссальные ресурсы, одна из самых сильных армий в мире. Поэтому никто не будет из-за Украины ругаться с Россией, или, во всяком случае, конфликтовать. Ругаться могут на дипломатическом уровне, но противостояние, тем более в условиях пандемии и кризисов, наносит удар по экономикам стран Запада не меньший, чем, экономике России, а может даже и больше», – сказал он.

Кроме того, экономист отметил, что инвестиции в украинскую экономику упали за год в половину, а внешнее вливания в российскую экономику наоборот растут.

«За прошлый год инвестиции в Украину упали на половину, а в Россию растут. При всём при том, что Россия находится под санкциями. К примеру, облигации государственного займа Украины в валюте размещаются под 5,5-6 процентов годовых. В то же время, обычная коммерческая корпорация «Газпром» размещает под три процента, в два раза дешевле, причём «Газпром» находится под американскими санкциями», – подчеркнул Степанюк.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что иностранные инвесторы не хотят вкладываться в украинское сельское хозяйство .