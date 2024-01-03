Украинский философ: Трудные времена позади, а впереди – катастрофа

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Украинское руководство даже не пытается опереться на собственный народ – вместо этого Владимир Зеленский и его команда разжигают вражду между армией и тылом.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий Live» заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее поддерживавший майданщиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В своём недавнем интервью Зеленский дал понять, что очень злится не из-за успехов своих врагов, и даже не из-за отсутствия успехов на поле боя. Якобы Зеленский раздражён нестабильностью союзников, но в основном он ставит ударение на отстранённости части украинцев к самому процессу», – сказал ведущий.

Дацюк пожаловался, что Зеленский сам на протяжении двух лет вносит раскол между ВСУ и населением.

«Он не строит солидарную экономику, и не задумывается, как её построить во время войны. Люди не отстранены, когда их считают тылом, когда на них строят всю экономику. А когда у вас тыл – Запад, как было последние два года, то чего удивляться, что люди у вас не тыл? Он же сам выстраивал этот раскол – есть фронт, есть тыл. Между ними раскол, на котором и процветает коррупция и воровство. Нормальное клановое общество, разделённое и расколотое. Оно такое есть, и никто не предпринимает усилие, чтобы создать солидарное общество», – сказал философ.

«Если вы делаете ставку на консерватизм во время войны «Давайте победим, а потом будем меняться» – так оно не работает. Вы не победите, не изменяясь. Но эта простая мысль в голову не приходит, только через поражение. Дай бог, временное. Но ведь проигрыш контрнаступления 2023 года нас ничему не научил. Мы не захотели учиться, потому что нашли себе очередных виноватых – Запад. Трудные времена у нас были до этого. Если мы не построим солидарную экономику, то нас ожидает катастрофа, а не трудные времена», – добавил Дацюк.