Украинский флагопад в Чехии набирает обороты

Украинские флаги пора постепенно снимать с государственных учреждений в Чехии.

Как сообщает Radio Prague International, об этом заявил Карел Гавличек, заместитель председателя движения ANO, ставшего основой для новой правящей коалиции в Чехии.

По словам политика, украинские флаги «выполнили свою функцию символа и выражения солидарности».

Гавличек предполагает, что, если станет министром, он уберёт флаг со здания Министерства промышленности и торговли.

«Конечно, в какой-то момент флаг будет снят, мы точно не сделаем этого в первый же день. Но я считаю, что флаги должны быть сняты с государственных учреждений, и не вижу в этом ничего плохого», — добавил он.

В свою очередь председатель входящей в движение FNO Свободной партии Либор Вондрачек заявил в дискуссии на ТВ: давно придерживается мнения, что на чешских зданиях должны вывешиваться только чешские флаги.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», новый спикер чешского парламента лично принял участие в снятии украинского флага, несколько лет висевшего на здании законодательного органа.