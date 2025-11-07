Новый спикер снял флаг с парламента Чехии. Но заукраинцы тут же развешали по Праге новые

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новый спикер нижней палаты чешского парламента лидер евроскептической партии SPD Томио Окамура сдержал свое предвыборное обещание и убрал украинский флаг с главного законодательного органа страны.

В своем микроблоге он опубликовал ролик, на котором можно увидеть, что Окамура лично помогает снимать флаг со здания парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему указанию, и это заняло несколько секунд», – заявил Окамура чешскому порталу iDNES.

В ходе избирательной кампании политик, чья партия вошла в правящую коалицию по итогам выборов, обещал убрать украинские флаги со зданий государственных органов власти. Кроме того, Окамура призывал урезать помощь украинцам и прекратить военные поставки киевскому режиму.

Представители заукраинских партий в чешском парламенте – ODS, STAN и Партия пиратов – возмутились и вывесили флаги Украины из окон кабинетов своих фракций.

«В ODS мы решили немедленно исправить первый шаг нового председателя Палаты депутатов Томио Окамуры. Украинский флаг вернулся в Палату и висит на окнах нашей депутатской фракции», – говорится в заявлении ODS.

Негодует и STAN.

«Господин Окамура в первый день на посту показал, что единственное, на что он способен: презирать такие ценности, как солидарность и мужество поддерживать страну, на которую напала Россия».

А пираты и вовсе использовали бандеровский лозунг.

«У нас ничего не меняется – флаг, который сегодня позорно снял Томио Окамура, мы возвращаем на здание Палаты депутатов. Слава Украине. Героям слава», – написал Партия пиратов в своем микроблоге.

Украинский посол в Праге Василий Зварыч не рискнул критиковать Окамуру, но поблагодарил партии, которые выступили против снятия флага.