Новый спикер снял флаг с парламента Чехии. Но заукраинцы тут же развешали по Праге новые

Игорь Шкапа.  
07.11.2025 09:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 340
 
Дзен, Политика, Украина, Чехия


Новый спикер нижней палаты чешского парламента лидер евроскептической партии SPD Томио Окамура сдержал свое предвыборное обещание и убрал украинский флаг с главного законодательного органа страны.

В своем микроблоге он опубликовал ролик, на котором можно увидеть, что Окамура лично помогает снимать флаг со здания парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый спикер нижней палаты чешского парламента лидер евроскептической партии SPD Томио Окамура сдержал свое...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему указанию, и это заняло несколько секунд», – заявил Окамура чешскому порталу iDNES.

В ходе избирательной кампании политик, чья партия вошла в правящую коалицию по итогам выборов, обещал убрать украинские флаги со зданий государственных органов власти. Кроме того, Окамура призывал урезать помощь украинцам и прекратить военные поставки киевскому режиму.

Представители заукраинских партий в чешском парламенте – ODS, STAN и Партия пиратов – возмутились и вывесили флаги Украины из окон кабинетов своих фракций.

«В ODS мы решили немедленно исправить первый шаг нового председателя Палаты депутатов Томио Окамуры. Украинский флаг вернулся в Палату и висит на окнах нашей депутатской фракции», – говорится в заявлении ODS.

Негодует и STAN.

«Господин Окамура в первый день на посту показал, что единственное, на что он способен: презирать такие ценности, как солидарность и мужество поддерживать страну, на которую напала Россия».

А пираты и вовсе использовали бандеровский лозунг.

«У нас ничего не меняется – флаг, который сегодня позорно снял Томио Окамура, мы возвращаем на здание Палаты депутатов. Слава Украине. Героям слава», – написал Партия пиратов в своем микроблоге.

Украинский посол в Праге Василий Зварыч не рискнул критиковать Окамуру, но поблагодарил партии, которые выступили против снятия флага.

«От имени всех украинцев и всех свободных людей благодарю за то, что сегодня на зданиях Праги появилось еще больше украинских флагов!» – написал Зварыч в соцсети.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить