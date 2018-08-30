Украинский флот превратился в посмешище

30.08.2018, Киев, Максим Карпенко

На Украине от военно-морского флота осталось лишь одно название – на деле ВМСУ состоят из устаревших судов, давно пришедших в негодность.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, автор статьи причислил к условно боевым единицам лишь фрегат «Гетман Сагайдачный» и несколько артиллерийских катеров, включая введенные недавно в строй малые бронированные артиллерийские катера проекта «Гюрза-М».

Однако и боеспособность «Гетмана Сагайдачного» (на снимке) сегодня под вопросом.

«Для его ремонта необходимы детали, которые изготавливаются на российских предприятиях, а Киев, как известно, по собственной инициативе разорвал с Москвой все отношения, связанные с оборонной отраслью. Что касается артиллерийского катера «Гюрза», здесь тоже есть загвоздка. Дело в том, что эти катера изначально проектировались как речные боевые средства.

Катера конструктивно не рассчитаны для военных действий в морских условиях, их предел – шторм в 4 балла, вести бой они могут только при волнении до 2 баллов. Вооружение этих катеров предназначено для борьбы с кораблями своего класса. Дальность плавания не достигает и полусотни миль, а скорость – 27 узлов», – пишет издание.

Для примера автор противопоставляет флагману украинского флота переданный недавно в состав Черноморского флота РФ сторожевой корабль «Адмирал Эссен».

«Максимальная скорость – 30 узлов, дальность плавания почти 5 тыс. миль, радиус поражения крылатыми ракетами «Калибр» – минимум 1500 км. Дальность поражения артиллерийской установки А-190Э достигает 21 км, а радиолокационные средства этого корабля увидят «Гюрзу» на расстоянии как минимум 40 км. Впрочем, и морская авиация не позволит «москитному флоту» произвести какие-либо действия. К тому же количество катеров у Украины не так велико, чтобы можно было говорить об их массированном использовании» – отмечается в публикации.

При этом газета указывает, что такие украинские перспективные разработки, как противокорабельная крылатая ракета «Нептун», скорее всего никогда не появятся в реальности, а «фантазии украинских отставников о возможности минирования Азовского моря нет смысла обсуждать»,.

Ранее бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук заявил, что украинский военный флот возрождается лишь на бумаге – на строительство боевых кораблей в стране нет денег.

Также адмирал сообщил, что Украине нет смысла возвращать остатки своего флота из Крыма, так как в этом случае страна потеряет инструмент давления на Российскую Федерацию.

Также Украина оказалась не в состоянии достроить ни крейсер “Украина”, ни корвет “Владимир Великий”.