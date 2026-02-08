«Украинский фронт не посыпется» – Царёв отвёл 600 дней на полное освобождение Донбасса
Падения фронта ВСУ в ближайшее время не будет.
Об этом политик Олег Царев заявил в интервью книжному центру «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Никто спорить не будет о том, что наши бойцы на фронте совершают подвиг и движутся вперед. Но фронт не рассыпается в ближайшее время, не рассыплется. Те, кто вникает в ситуацию, чувствуют это на кончиках пальцев. Это связано с тем, что количество денег и оружия на Украине не уменьшится. Финансирование от США взял на себя ЕС», – отметил Царев.
По его данным, январский план мобилизации на Украине выполнен на 95%, и есть основания полагать, что в феврале ситуация будет такой же. Кроме того, ЕС выделил Украине 90 млрд евро на ближайшие два года.
«С золотовалютными резервами Украины в 57 млрд долларов, каких никогда не было раньше, с 50 млрд евро, которые остались по старым программам, и в течение двух лет они получат, это два года финансирования войны», – сказал Царев.
По его подсчетам, российской армии потребуется 600 дней, чтобы освободить Донбасс. На руку России только резкое изменение общественного мнения на Украине.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: