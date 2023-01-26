Украинский фронт скоро рухнет – данные из Донбасса

Украинские волонтеры недовольны подписанием закона 8271, который ужесточает ответственность военнослужащих за невыполнение приказов. Так, Галина Однорог возмущается, что этот закон фактически ужесточил наказания для солдат, но не ввел наказание для командиров, которые отдают бессмысленные приказы и посылают на смерть украинских вояк, в то время, как сами «не выезжают на линию фронта». По словам солдат из ее подшефной части, закон «перечеркивает все то новое, что могло бы быть в украинской армии» и ведет к «большим потерям личного состава».

Действительно, новый украинский закон повышает наказание за военные правонарушения – за неповиновение – от 3 до 10 лет, неисполнение приказа – от 3 до 7 лет, угроза или насилие в отношении начальника – от 5 до 10 лет, самовольное оставление части или места службы – от 5 до 10 лет, дезертирство – от 5 до 12 лет, отказ действовать оружием – от 5 до 10 лет. И тут же исключается возможность смягчения наказаний, что раньше было предусмотрено законом – замена реального срока условным. То есть, те подчинённые, на кого укажет военное начальство, будут сидеть обязательно. А это значительно расширяет права украинских командиров давить на подчинённых. Причём об ответственности панов командиров за некомпетентные решения, приходящие к огромным потерям среди их подчинённых, в законе нет ни слова!

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О больших потерях личного состава говорят не только ролики о ловле людей украинскими военными и полицейскими на улицах всех населенных пунктов Украины, которые наполнили интернет. Но и признания самих укровоенных. Фронтовиков – об огромных потерях (от пехотной роты остается по 18-20 человек). Тыловые начальники косвенно подтверждают это – начальник управления персонала штаба командования Сухопутных ВСУ полковник Роман Горбач заявляет, что повестки теперь получат право вручать не только представители военкоматов, а и любые официальные лица, в том числе, сотрудники ЖЭКов, объединений собственников жилья и все, кого уполномочит военкомат. Даже гаишники во время остановки автомобилей – Генштаб ВСУ уже согласовал это с украинской полицией. А сейчас украинский МИД согласовывает насильственную выдачу граждан Украины призывного возраста со странами Евросоюза. Причем чиновники Литвы и Латвии уже подтвердили свою готовность!

Так что воронье кружит над Киевом не зря – граждане Украины списаны в пушечное мясо. Правда, боевая ценность этого мяса сомнительна. Чем больше русские войска теснят ВСУ, тем меньше остается боевого духа у украинцев. Не зря участились случаи перехода украинцев на сторону русских. При продолжении Русского наступления, пусть и неспешного, следует ожидать все более частых случае перехода на нашу сторону украинских мобилизованных. Тем более, что сейчас военкоматы взялись за национальные меньшинства из западных областей бывшей УССР, в частности, за венгров.

Ими пополняют Мукачевскую горно-штурмовую бригаду, потерявшую в боях более половины личного состава. Вот у них-то точно отсутствует мотив воевать за Зеленского и украинский национализм. Это означает, кстати, что русским следует предусмотреть и пропагандировать специальную опцию сдачи для венгров, с внятными предложениями – мол, переходишь на нашу сторону с оружием – получаешь билет на историческую родину, в Венгрию. И негласно обсудить с венграми механизм репатриации к ним соотечественников.

В настоящее время русские силы наступают медленно, но уверенно. Не прошло и месяца, как ВСУ все-таки признали факт взятия Соледара русскими (а я сообщил об этом еще 15 января). Та же история будет с Бахмутом – тут сомнений никаких нет. Из Угледара мы выжимаем украинцев прямо сейчас. На данном этапе смысл боевых действий – не столько занятие территории, сколько физическое уничтожение армии Зеленского. Мобилизационный ресурс киевского режима ограничен, и выгребание всех, кто в армию идти не захотел или не смог – не лучшая идея для создания новых боеспособных корпусов.

Гибнут не только мотивированные опытные боевики. Гибнут идейные носители украинской индентичности. Об этом заявляет Тарас Компаниченко, авторитетный среди украинских националистов исполнитель скандальных песен о «борьбе с москалями» в Киево-Печерской Лавре.

Гибнут те, кто мог бы воспроизводить эту идентичность и воспитывать украинскими националистами новые поколения. Тарас хорошо об этом знает, поскольку играет на бандуре не только в Лавре, но и на похоронах своих «побратымив».

Сегодня уже очевидно, что инициатива на стороне русских. Если нам удастся продолжать действовать в той же динамике, сохраняя соотношение потерь в нашу пользу, украинский фронт посыплется – его просто не смогут удержать свежемобилизованные украинские военнослужащие. Задержать крах украинской государственности в таком случае сможет только непосредственный ввод войск стран НАТО на территорию бывшей Украины. Пойдет ли Запад на это – время покажет. Но, как видим, снабжать Украину оружием он будет продолжать и дальше – чтобы максимально нас обескровить.