Украинский генерал: Гибель помощника Залужного не была случайной

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае с гибелью помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова нельзя отказываться от версии покушения. Сам Залужный стоит комом в горле многим украинским политикам, потому убийством помощника могли попытаться насолить ему лично.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Кривонос не верит в официально озвученную версию МВД о том, что Частяков погиб в результате несчастного случая, когда сам вытащил чеку из гранаты.

«Когда полиция говорит, что это неосторожное обращение с оружием – возможно, время покажет, что, как и было, но нужно отталкиваться от наихудшего. По моему мнению, это нужно в первую очередь рассматривать как угрозу ближайшему окружению Залужного и, непосредственно, эти вещи должны мощно проводиться, в наихудшем варианте. Если этого не делать, а просто сразу делать формулировку, что «неосторожное обращение с оружием», – они считают, – полицейские, которые сразу построили точку зрения, что кто-то там, а непосредственно майор, человек, который дослужил до майора, имеет опыт военной службы не один год, просто так выдернул кольцо в гранате, – если даже допустить это, то должен был сработать хлопок, и все равно время на реакцию было на это, между тем этого не случилось. Потому, с точки зрения того, что говорят родные и близкие, что взрыв прозвучал как только полезли в пакет, то, по моему мнению, это более реалистичное восприятие. Давайте рассматривать наихудшие варианты. Поверьте, что генерал Залужный не только россиянам стоит как ком в горле – и для многих наших политиков его популярность очень-очень критичная», – заявил Кривонос.