Украинский генерал: Гибель помощника Залужного не была случайной

Анатолий Лапин.  
07.11.2023 16:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политические диверсии, Политические убийства, Украина


В случае с гибелью помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова нельзя отказываться от версии покушения. Сам Залужный стоит комом в горле многим украинским политикам, потому убийством помощника могли попытаться насолить ему лично.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае с гибелью помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова нельзя отказываться от...

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Кривонос не верит в официально озвученную версию МВД о том, что Частяков погиб в результате несчастного случая, когда сам вытащил чеку из гранаты.

«Когда полиция говорит, что это неосторожное обращение с оружием – возможно, время покажет, что, как и было, но нужно отталкиваться от наихудшего. По моему мнению, это нужно в первую очередь рассматривать как угрозу ближайшему окружению Залужного и, непосредственно, эти вещи должны мощно проводиться, в наихудшем варианте.

Если этого не делать, а просто сразу делать формулировку, что «неосторожное обращение с оружием», – они считают, – полицейские, которые сразу построили точку зрения, что кто-то там, а непосредственно майор, человек, который дослужил до майора, имеет опыт военной службы не один год, просто так выдернул кольцо в гранате, – если даже допустить это, то должен был сработать хлопок, и все равно время на реакцию было на это, между тем этого не случилось.

Потому, с точки зрения того, что говорят родные и близкие, что взрыв прозвучал как только полезли в пакет, то, по моему мнению, это более реалистичное восприятие.

Давайте рассматривать наихудшие варианты. Поверьте, что генерал Залужный не только россиянам стоит как ком в горле – и для многих наших политиков его популярность очень-очень критичная», – заявил Кривонос.

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