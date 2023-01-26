Украинский генерал: «Коран в Стокгольме сожгла рука Кремля»
Инцидент в Стокгольме, когда ультраправый политик сжёг Коран напротив посольства Турции, якобы спровоцирован российской стороной, чтобы посеять смуту внутри блока НАТО.
Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Глава Львовской облорганизации Союза офицеров Украины Петр Костюк попросил Маломужа как специалиста по внешней разведке прокомментировать произошедшее.
«Соответственно, в Турции спалили флаг Швеции. Понятно, что арабский мир возмущён, и они связывают Швецию, которая хочет в НАТО, с США, а сейчас США больше всех нам помогают.
Не считаете ли вы, что в этом деле стоит искать российский след? Таким образом они хотят отвлечь внимание от российско-украинской войны и много чего натворить в Европе и не только в Европе?» – спросил Костюк.
«Я очень доволен таким подходом, потому что вы попали точно в цель!» – обрадовался генерал.
«Сегодня Россия намерена создавать противоречия в блоке НАТО. Мы уже видим, как они пытались нас развести особенно с Венгрией, премьер которой занимает во многом пророссийскую позицию или подыгрывает ей. Точно так же ситуация была в Сербии, помним, с Косово буквально полторы недели назад – развязать там войну, чтобы НАТО перекинуло все силы туда.
И, с другой стороны, внести раскол в плане формирования единого блока НАТО [и вступления Швеции и Финляндии], задействовав свои ресурсы и агентуру, чтобы это сотворить. Это большие стратегические угрозы. Страны не должны поддаться на эту провокацию», – разглагольствовал Маломуж.
Напомним, что генерал Маломуж прославился тем, что во время одного из интервью украинскому ТВ выступал в пиджаке, но без штанов – в одних трусах, рассчитывая, что это не заметят, так как общение шло по скайпу. Однако украинского разведчика ждал провал (смотрите архивное видео):
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