Украинский генерал наехал на фрау Меркель

10.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Украина могла получить План действий по вступлению в НАТО еще в 2008 году, если бы канцлер ФРГ Ангела Меркель не помешала этому по договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С использованием механизма коллективной безопасности не совсем все складывается. Мы стремимся, но по-разному относятся. У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению.

По прогнозам наших и зарубежных аналитиков, а также президента, перспектива вступления в НАТО может появиться лет через 10», – констатировал генерал-лейтенант.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление представителя Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгения Марчука о том, что НАТО может помочь Украине только политически, военная сила вряд ли вмешается.