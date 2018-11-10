//exit;
10.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, НАТО, Политика, Украина
Просмотров:

Украинский генерал наехал на фрау Меркель

Украина могла получить План действий по вступлению в НАТО еще в 2008 году, если бы канцлер ФРГ Ангела Меркель не помешала этому по договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«С использованием механизма коллективной безопасности не совсем все складывается. Мы стремимся, но по-разному относятся. У нас был наибольший шанс к сближению в 2008 году, но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству, к сожалению.

По прогнозам наших и зарубежных аналитиков, а также президента, перспектива вступления в НАТО может появиться лет через 10», – констатировал генерал-лейтенант.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление представителя Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгения Марчука о том, что НАТО может помочь Украине только политически, военная сила вряд ли вмешается.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть