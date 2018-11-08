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08.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Вооруженные силы, Киев, Колониальная демократия, Мнение, НАТО, Политика, Украина
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Экс-премьер Украины признал: НАТО может помочь только словом

НАТО может помочь Украине только политически, военная сила вряд ли вмешается.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас НАТО не может задействовать военный компонент. Всем с самого начала было ясно, что оно не может сейчас вмешаться военной силой в эту ситуацию, но то, что страны НАТО, ведь это – военно-политический блок, то есть, в политической сфере и в сфере помощи Украине в военном и других смыслах и санкциями против России, безусловно, может. Сейчас же там на подходе решение о возможном вводе дополнительных санкций.

Роль НАТО известна, но мы просто надеемся, что они пришлют нам войска. Вообще, вы же знаете, что войск НАТО нет, есть войска стран НАТО, и некоторые силы быстрого реагирования и спецопераций. А военный компонент – нет, этого не надо себе даже и представлять», – заверил Марчук.

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