Украинский генерал отдал должное успешной тактике ВС РФ

Россия использует успешную тактику штурмовых действий, перерезая вначале логистику ВСУ, а после занимая населенные пункты.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боеприпасы у них есть, для них это не проблема. В связи с этим организуют такого рода действия и продвигаются вперед… Если захватывается дорога, перерезается такого рода дорога, – мы же знаем, когда они действовали и в Бахмуте, в Авдеевке – где угодно, что сосредотачиваются на том, чтобы сначала перерезать артерию поставки всего необходимого.

Со временем это срабатывает и проще проводить штурм, захват и так далее. От этого с самого начала они не отказываются при том что увеличивается у них количество поставки авиабомб и растет их мощь», – заявил Романенко.