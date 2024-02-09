Украинский генерал: Отставка Залужного подпилила сук Зе-власти

Вадим Москаленко.  
09.02.2024 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


После отставки Валерия Залужного крайним за любые неудачи на фронте будет назначен Владимир Зеленский и его команда.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций Украины, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После отставки Валерия Залужного крайним за любые неудачи на фронте будет назначен Владимир Зеленский...

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«Отставка Залужного может довольно сильно дестабилизировать ситуацию внутри страны, как и в самих вооружённых силах. Потому что не один же Залужный уйдёт. Уйдёт мощная команда людей, которые два года подряд показывали, что умеют защищать страну.

Кто придёт на смену, пока непонятно, и те кулуарные кандидатуры, о которых в кулуарах говорят, не всегда вызывают у меня восхищение. Потому что я понимаю, что эти люди очень далеки от профессионализма», – пожаловался Кривонос.

Он подчеркнул, что этим решением Киев подписал себе приговор.

«Власть и не понимает, что сама рьяно пилит сук, на которой сама сидит своим зелёным седалищем.

И любые провалы, катастрофа, которые произойдёт после снятия Залужного, будут восприниматься обществом: «Если бы был Залужный, этого бы не произошло», – добавил генерал.

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