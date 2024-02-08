Зеленский заменил Залужного на «бахмутского мясника» – и взбесил нацистов

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Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, конфликт с которым продолжался несколько месяцев.

Об этом украинский «президент» написал на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встретился с генералом Валерием Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются ВСУ и кто может находиться в обновлённом руководстве. Время для такого обновления именно сейчас», – отметил «президент».

Залужный также подтвердил отставку на своей странице в соцсети, и вежливо поблагодарил «президента» за «совместную работу».

Новым главкомом ВСУ назначили генерала Александра Сырского, известного на Украине как «Бахмутский мясник» за кровавую тактику и безжалостность к солдатам.

Украинский юрист Андрей Смолий уверен, что новым руководителем ВСУ назначили настоящего бездаря.

«Новоназначенный главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее отвечал за сухопутные силы ВСУ. В то же время ряд офицеров негативно отзывались о Сырском как человеке, который не слишком тщательно относится к сохранению жизни солдат. Сырский также отвечал и за систему ТЦК, что свидетельствует о его несостоятельности в руководстве в больших масштабах. Битва при Бахмуте также была в ответственности генерала, который имел разногласия с тогдашним главкомом Залужным по этому поводу», – возмущается юрист.

«Что изменится в войне, тактика, стратегия? Ничего. Генерал Сырский той же школы, что и генерал Залужный. Генерал Сырский всё согласовывал и работал вместе с Залужным. То есть никакой разницы, кроме фамилий и физических людей, между Залужным и Сырским нет. У него нет отдельной стратегии, нового видения, каких-то там ноу-хау и тому подобного – ничего этого у Сырского нет. Есть одно – он политически близок к Зеленскому и Ермаку. И именно потому снят Залужный и назначен Сырский. Именно то, что Сырский близок к Зеленскому и Ермаку, а не какие-то военные знания, ноу-хау, прорывы, достижения и так далее, нет. Близость, политическая близость. Ё…ый .,дец», – заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции в Донбассе Игорь Мосийчук.

Экс-депутат Госдумы Елена Панина отметила, что Зеленский пытался затянуть это решение как можно сильнее, но выбора у него не остаётся.

«Политическая необходимость отставки Залужного очевидна — и дело не только в смене англосаксонского куратора. 31 марта 2024 года полномочия Зеленского заканчиваются, возникает кризис легитимности, и чем меньше тяжеловесов на Украине сохранят реальные рычаги власти, тем администрации Зеленского проще», – пишет депутат в телеграм-канале.

Она отметила, что Залужный скорее всего попытается как можно сильней дистанцироваться от «тонущего корабля» Зеленского и его команды.

С ней согласился и политолог Сергей Марков, считающей, что этот шаг приведёт к смерти режима Зеленского.

«Причина увольнения Залужного – просто ревность Зеленского к популярности Залужного. Нарциссизм Зеленского, то есть. Американцы были против этого глупого решения Зеленского. Но после многих месяцев просьб Зеленского – разрешили ему уволить Залужного. Это увольнение из-за каприза Зеленского это выражение кризиса украинского неофашистского режима. Он рухнет после серии таких ошибок», – написал Марков в соцсети.

Подобного мнения придерживаются и другие эксперты.

«Будет забавно, если слухи об отправке Залужного послом в Британию окажутся правдивыми. В этом случае отставка будет больше похожей на эвакуацию из опасного места», – пишет обозреватель Юрий Баранчик.

В свою очередь, военкор Юрий Котенок связывает отставку с грядущей катастрофой ВСУ на фронте.

«Вот-вот будет оформлен очередной котёл «фортеци Авдеевки», где ВС РФ взломали серьёзный укрепрайон противника и закрепились в городской черте. Выбивание ВСУ – вопрос времени. Киеву необходимо кого-то сделать крайним. Прямой виновник – «”низкосрак» (с) Зе, который еще пару недель назад пиарился в Авдеевке. Но крайним будет не он. Если что, то козёл отпущения за Авдеевку уже обозначен. Залужный», – уверен Котенок.

Он подчеркнул, что Залужного попытаются сделать виноватым и за всё остальное, в то время как глобально ничего н изменится.

Сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин призвал серьёзнее отнестись к перестановкам в ВСУ.

«Все основные решения командование ВСУ согласовывает с Верховным штабом Союзных держав в Европе (SHAPE) в г. Монс (Бельгия). Это и есть военный штаб НАТО. Они и ведут эту войну против России. Западные офицеры-представители SHAPE непосредственно участвуют в планировании операций украинской армии. Поэтому я скептически отношусь к восторгу некоторых комментаторов, заявляющих, что уход Залужного повлияет на планы ВСУ и оперативную обстановку на фронте. Не повлияет. Повлияет на другое – у нацистски настроенной части украинского общества и военной верхушки появилась политическая альтернатива Зеленскому. Альтернатива, способная замкнуть на себя и симпатии той части Запада, которая настроена на войну с Россией до последнего украинца с нанесением нашей стране максимального урона и материального ущерба. Если хотим победить врага – относиться к нему надо серьезно. Кстати, Сырский, сменивший Залужного, родился 26 июля 1965 года в Киржачском районе Владимирской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Этот Александр, родства не помнящий, в лепешку расшибется в войне со своими русскими земляками. Власовец на службе у бандеровцев», – написал он.

С ним согласен политолог Малек Дудаков, комментируя назначение Сырского.

«Стратеги НАТО в любом случае будут переводить Украину в режим глухой обороны – лишь бы фронт не рухнул до выборов в США и Британии в ноябре. И на фоне провалов на фронте делать упор на «ассиметричной войне» – больше терактов и диверсий в попытке замедлить наступление России», – пишет Дудаков.