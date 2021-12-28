Украинский генерал озвучил неутешительное сравнение с армией России

28.12.2021  16:13 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украинская армия, которую руководство страны не раз называло одной из сильнейших в Европе, на деле оснащена оружием прошлого века.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия, которую руководство страны не раз называло одной из сильнейших в Европе, на...

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По словам генерала, ВСУ в несколько раз отстают от России по оснащению современным оружием.

«Нужно находить формы, которые бы объединяли государственное и частное, производили быстро эффективное вооружение 21-го века, доля которого в Вооруженных силах Украины, к сожалению, маленькая.

Если россияне, хотел бы напомнить, по видам и родам войск имеют вооружение 21-го века от 65 до 75%, и под 80%, то у нас, по оптимистическим прогнозам, отдельные роды войск имеют максимум 20%.

Это очень существенно, потому что действуют объективные законы  организации ведения военных действий. Там, где нет эффективного оружия, современного, там приходится закрывать это количеством военнослужащих с вооружениями меньшей эффективности и более низкого качества, к сожалению.

Потому, чтоб перейти к армии, которую мы хотим построить, небольшой, мобильной, оснащенной, нужно развиваться», – заявил Романенко.

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