Украинский генерал поражен способностью русских оказываться в неожиданном месте

Анатолий Лапин.  
10.02.2023 10:32
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия может быстро перебросить большое количество своих войск на любой украинский участок фронта.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может быстро перебросить большое количество своих войск на любой украинский участок фронта. Об...

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При этом, по мнению Кривоноса, оттянув на себя украинские войска в этом месте, другие подразделения ВС РФ могут быть оперативно переброшены на ослабленные направления.

«Перебрасывая постоянно свои части на разных участках фронта, во-первых, русские тренируют свои возможности по быстрой переброске войск, чтобы четко понимать их способности. Следующее: они проверяют способность нашей разведки выявлять эти перегруппировки и, соответственно, проверяют возможность наших командиров по переброске ресурсов на те угрожающие направления, которые могут возникнуть.

Но нужно четко понять, что русские имеют, к сожалению, прекрасный опыт переброски войск на большие расстояния. Они это отрабатывали задолго до начала российско-украинской войны, и даже во время этой войны мы увидели, как достаточно быстро они умеют это делать», – сказал генерал.

«Что это дополнительно дает? Прощупывая такой переброской и активно ведя разведку на всех участках фронта, они смотрят на наши слабые места, и в случае выявления таких слабых мест, могут быстро перебросить на эти участки определенное количество войск, чтобы начать наступление непосредственно на этом участке. Либо начать в одном месте, а потом, когда мы перебросим свои ресурсы на этот участок, они могут начать на другом участке.

К сожалению, украино-российский фронт достаточно большой, а если взять еще украино-белорусскую границу, то это еще тысяча километров. Проблема состоит в том, что мы должны быть готовы на любом участке», – заявил Кривонос.

 

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