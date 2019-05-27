Украинский генерал призвал к переговорам с Россией

27.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна садиться за стол переговоров с Россией и искать компромиссы по Донбассу.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-председатель «Донецкой облгосадминистрации», генерал украинской армии Александр Кихтенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам отставного военного, Россия никуда не исчезнет с границ с Украиной, потому переговоры с соседом обязательны.

«Основной вопрос – садиться за стол переговоров с Россией или не садиться. Мое мнение – садиться. Мы должны вести переговоры с Россией, хотим ли мы этого или не хотим. Она является участником этого процесса, этой войны, она является страной-агрессором, это признано в нашем последнем законе о реинтеграции Донбасса. Как мы не можем вести переговоры с Россией? У нас что, нет границ с ней, нет проблем?», – заявил Кихтенко.

Ранее Кихтенко заявлял, что стратегия Украины по кризису в Донбассе оказалась ошибочной и привела лишь к большему отдалению ЛДНР от некогда единой страны.