Украинский генерал пугает РФ ракетным ударом армии XXI века

06.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Обеспечить свою национальную безопасность Украина может якобы только строительством новых ракетных комплексов и внедрением системы космической разведки.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил экс-командующий «АТО», депутат от «Европейской солидарности» генерал-лейтенант Михаил Забродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стоит вопрос не только в технической способности противостоять агрессору. В военном деле есть такое четкое понятие, как нанесение агрессору неприемлемого вреда. Если говорить более гражданским языком, то сделать так, чтобы агрессия стоила ему слишком дорого, чтобы она ни в коем случае не окупала тех потенциальных результатов, которых он может достичь. И в этом плане развитие технологических систем вооружения, к которым относится и ракетное оружие, это залог нашей национальной безопасности.

Как бы кто не относился к действиям подразделений непосредственно на поле боя, в частности к подразделениям сухопутных войск, мы все понимаем, что бронемашины, артиллерийские системы, армейская авиация, частично тактическая авиация – это все расходный материал для войны XXI века, и никак иначе.

Действительно могущественным и защищенным государство может себя чувствовать только тогда, когда оно имеет на вооружении собственных вооруженных сил соответствующие комплексы, которые могут обеспечить вооруженное противостояние во всех сферах, и не только на уровне, который нам позволяет практический потолок, например, истребителя Су-27. Вопрос стоит, в первую очередь, по ракетному оружию и киберпространству, где действительно можно нанести такой вред, что можно заставить противника отказаться от дальнейших действий.

Вопрос стоит о стойкости систем управления, полном переходе на цифровую систему связи, использовании космических элементов в системах разведки, оповещения, связи. Вопрос стоит о серьезном противодействии в информационной сфере, я имею в виду именно с военным акцентом.

То есть так или иначе, акцент должен быть сделан именно на технологичных направлениях развития, чтобы мы действительно почувствовали себя армией XXI века, а не армией переходного периода, которая решает вопросы в XXI веке, но использует материально-техническую базу конца XX века в лучшем случае», – резюмировал Забродский.

Напомним, ранее депутат Киевсовета от националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк заявил, что пока Украина не восстановила свой ядерный потенциал, необходимо использовать старые технологии для строительства ракет малой дальности, чтобы направить их на Москву и запугать «страну-агрессора».