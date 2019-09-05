Украинский депутат призвал ударить по Москве «ракетой с камушками»

05.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Пока Украина не восстановила свой ядерный потенциал, необходимо использовать старые технологии для строительства ракет малой дальности, чтобы направить их на Москву и запугать «страну-агрессора».

Об этом в ходе молодежного семинара «Школа патриотизма» заявил депутат Киевсовета от националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимая сложность ситуации с Россией, мы считаем, что в Украине, на данном этапе, пока идет дискуссия о ядерном оружии, должны быть восстановлены стратегические неядерные силы.

Украинская ракета летит в космос, россияне берут у нас ракету, когда-то в Тихом океане были старты с украинскими ракетами. То есть, мы имеем ракету, которая может долететь до Москвы. На неё нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть – с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу.

За пять лет мы не создали ни стратегических, ни ядерных сил, то есть ракету, которая пролетает 500 километров. Если бы мы создали такие войска, а это реально, если мы будем не играться и не грабить через «Укроборонпром», если дать «Южмашу» задание и деньги, через год мы будем иметь те ракеты, которые покрывают, как минимум, 500 километров на территории России, и тогда Россия задумается. Вы помните, в 2014 году с территории России обстреливали Украину, а мы им не отвечали», – сказал националист.

Напомним, ранее украинский военный эксперт Валерий Кравченко заявил, что Украине на руку выход России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как Украина теперь сможет создать ядерное «оружие возмездия».