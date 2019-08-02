Украинский генерал пугает Россию неизвестными ракетами

02.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине не нужно строить большие военные корабли – для того, чтобы запугать Россию, достаточно разместить ракетные комплексы вдоль побережья, чтобы остановить высадку десанта РФ.

Об этом в эфире телеканала UATV заявил генерал-майор запаса ВСУ Владимир Гаврилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отставной генерал ВСУ считает, что Россия испугается украинских ракет, которые еще даже не поступили на вооружение, и откажется от захвата украинского побережья.

«Нам не нужны большие корабли, нам не нужны, может быть, даже корабли среднего класса в каком-то количестве… Надо разворачивать свои системы вдоль побережья, чем и занимается сейчас флот, системы поражения на случай того, что, если у кого-то возникнет соблазн, у российского флота, попробовать что-то изменить, баланс, они будут знать, что крылатая ракета, противокорабельная, которая в Украине скоро будет принята на вооружение, она в состоянии без крупных крейсеров или фрегатов, даже с позиции малого катера поразить любой российский морской объект.

Для России самое страшное то, что они не могут предсказать, что с ними будет в случае разворачивания такой ситуации. Они знают, что там есть какое-то оружие, которое может уничтожить любой российский объект флота в том регионе. Это самый эффективный способ сдерживания любых их амбиций», – заявил Гаврилов.

Ранее бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов заявил, что Украина обладает ракетным оружием, которое способно уничтожать корабли России в Черном и Азовском морях, а также мост через Керченский пролив.