Украинский генерал: «Ради пиара мы положили элиту спецназа»

Украинское командование посылает подготовленный спецназ на бессмысленные операции.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«С точки зрения моей – человека, который прослужил не один десяток лет в этой системе и дошел с самых нижних до высших должностей в разведке и Силах специальных операций, я честно скажу, самый первый вопрос задал сам себе: а зачем? Никакой необходимости ни тактической, ни оперативной, ни стратегической не было», – сказал генерал.

«Меня всегда учили, и я в определенных моментах учил своих подчиненных, когда говорил, что перед тем, как послать, подумай, как они оттуда вернутся. Никакой необходимости ради того задания, что просто поставить флаг на маяке, не было. Я уж не говорю, что можно было 300 раз поставить вопрос об огневом прикрытии действий этих представителей Сил специальных операций перед тем, как ступить на тот берег.

Этого же тоже не было сделано. Потому никакой необходимости не было и за такую бестолковую отправку людей просто на убой, люди, которые подписывали эти боевые распоряжения, должны отвечать. Отвечать своими должностями и погонами», – заявил Кривонос.