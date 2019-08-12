Украинский генерал рассказал, как Путин унизил Украину

12.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин, посетив байк-шоу в Крыму, демонстративно прокатился на отечественном мотоцикле, который ранее был конкурентом украинского байка.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-глава Донецкой ВГА, генерал армии Александр Кихтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кихтенко, украинский «Днепр» развалился, а российский «Урал» рекламирует президент Путин.

«Смотрите, Путин что делает? Он приехал, завершил поездку на мотоцикле производства российского, «Урал» – не иностранного и так далее. А где наш «Днепр»? Это был наш конкурент «Урала», мотоцикл тяжелый, который выпускался в городе Днепропетровск. Он даже тут демонстрирует: «Смотрите, я езжу на российском байке, и он уже почти такой, как иностранный», – заявил Кихтенко.