Украинский генерал спецслужб назвал полным провалом попытку устроить военную диверсию в Крыму

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Новости Украины

Попытка перебросить в Крым группу украинских диверсантов в августе 2016-го года, обернувшаяся боестолкновением на границе, – это не успешная операция, а провал спецслужб.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины и экс-замкомандующего Сил спецопераций Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, то, что сегодня выдается за подвиг нынешнего главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, который руководил той операцией, на деле является военным провалом.

«Нужно отдельно разбираться по той операции, которая проводилась в Крыму, потому что в моем понимании операция в Крыму, которая выносится как супер достижение, в моем понимании как разведчика с 32-летним стажем, это провал. Но начальство высокого уровня вывело это в глазах тогдашнего президента Порошенко, что это большое достижение. Те же американцы, тот же господин Байден, тогда он был вице-президентом, он был не в восторге от этой операции, что мы сделали в Крыму. Во-первых, благодаря этим действиям – мы провалили всю агентуру, во-вторых – мы… непосредственно жестко, благодаря нашим действиям, россияне жестко усилили полицейско-административный режим вдоль административной границы оккупированной территории Крыма. Плюс, что бы дало уничтожение, если бы операция была успешной, что бы дало уничтожение тех самолетов и вертолетов на джанкойском аэродроме? Если бы мы на следующий день наступали, то это бы дало результат. А так россияне в состоянии поменять 30 самолетов, даже уничтоженных, достаточно быстро. Потому эта операция была спланирована больше как акция политического заявления, а что касается военной необходимости, абсолютно не нужна была эта операция», – заявил Кривонос.

Напомним, ранее украинский пропагандист Юрий Бутусов, сотрудничающий с бывшим главой СНБО Александром Турчиновым, подтвердил причастность Буданова к попытке перебросить в Крым группу украинских диверсантов 8 августа 2016 года, в результате чего в боестолкновении погибли сотрудник ОСОМ (отдела сопровождения оперативных мероприятий) отряда «Вымпел» ФСБ подполковник Роман Каменев и ефрейтор-десантник 247-го гвардейского ОДШП Семён Сычёв.

Кроме того, отставной подполковник украинской военной разведки Георгий Абдиллаев, задержанный российскими спецслужбами, заявил, что именно Кирилл Буданов должен был непосредственно исполнять задуманные Украиной теракты в Крыму.