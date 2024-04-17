Украинский генерал увидел «крота» во власти после разгона бригады «правосеков»

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Вслед за расформирование 67-й бригады ВСУ, костяк которой составляли идейные националисты из запрещенного в России «Правого сектора», такая же судьба ждет и другие подразделения, состоящие из праворадикалов. В частности, под угрозой 3-я штурмовая бригада, образованная из полка «Азов».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глядя на то, что делают с нашей той самой мощной 67-й бригадой, я думаю, 3-я штурмовая будет следующая, 47-я. Они в чью пользу такие действия делают? Вот это меня настораживает. Нет ли какого-то интересного крота нового, а, может, он просто вылез и где-то притрушенный сидел на определенных высших эшелонах военной власти?», – заявил Кривонос.

Напомним, о том, что бригада «Правого сектора» будет расформирована, стало известно после бегства ее частей из-под Часов Яра, где они сдали ряд позиций.