14.08.2021

Новости Украины

Несмотря на все усилия киевской пропаганды пропаганды и запреты, на Украине выросло целое поколение, которое ориентируется на российских исполнителей и лидеров мнений.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на страницах русофобского журнала «Український тиждень» приходит главный редактор этого издания Дмитрий Крапивенко.

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«Вопреки всем очевидным преимуществам внедрения языкового законодательства в гуманитарной сфере мы тоже не чувствуем затишье. Культурные связи с империей укрепляются с каждым российским гастролером, попадающим на украинскую территорию, с каждым загруженным фильмом производства РФ, с каждым украинским просмотром роликов Моргенштерна и других. Пока кто-то думал, что главная проблема – это ностальгия по «голубым огоньком», выросло целое поколение тех, кто не смотрит ТВ, зато хорошо ориентируется в контенте российских блогеров и поп-исполнителей», – возмущается Крапивенко.

По его словам, русская культура «перешла на другой режим экспансии».

«Несмотря на очевидные успехи в блокировании российских соцсетей, интернет остается территорией российского влияния: нынешние украинские дети и дальше потребляют терабайты рэпа, смешного видео и другой «ненапряжной» инфопродукции made in Russia. Парадокс: тинейджеры, большинство из которых никогда не было в Москве, Петербурге или где-либо в РФ, составляют весомую долю аудитории современных молодежных российских опинион-мейкеров. Поэтому всех фильмов, снятых в Украине, выданных здесь книг, местных блогеров, ютуберов, тиктокеров недостаточно, баланс сил не в нашу пользу», – резюмирует главред.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Крапивенко потребовал тотальную зачистку украинских СМИ от пророссийских спикеров.

Примечательно, что 44 процента украинской молодежи согласилось с утверждением президента РФ, что русские и украинцы и русские – один народ.

Эта социология вызвала истерическую реакцию одиозного антироссийского пропагандиста Виталия Портникова.