Украинский грузовик с пехотой взлетел на воздух: Донецк под обстрелом

10.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинский грузовик ГАЗ-66 с пехотой взлетел на воздух в поселке Пески на подступах в Донецке. От тяжелых ранений скончался один из украинских солдат, сообщил корреспондент телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко.

Взрыв автомобиля произошел из-за того, что украинский грузовик заехал на собственное минное поле, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в районе 10:00 грузовой автомобиль, предположительно принадлежащий ВФУ, подорвался на собственном минном поле. С целью сокрытия своей преступной халатности, бандформированиями Украины данный факт был использован как повод для открытия огня в сторону Донецка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. На текущий момент по пригородам Донецка выпущено 37 мин различного калибра», – говорится в сообщении.

Напомним, это уже не первый массированный обстрел Донбасса со стороны ВСУ в этом году.