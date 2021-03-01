Украинский Интернет зачистят по примеру Северной Кореи

01.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Блокировка 426 сайтов на Украине – подготовка режима Владимира Зеленского к зачистке Интернет-пространства от всех популярных оппозиционных ресурсов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой-то внутренней логики у этого списка из 426 сайтов нет. Поэтому, я считаю, что, скорее всего, здесь идёт речь об учениях по блокировке сайтов – приоткрыть окошко Овертона, посмотреть, как отреагирует общество.

Понятно, что это восприняли с недоумением даже топ-чиновники. Так, министр цифровой трансформации заявил, что по аналитическому сайту, касающегося Telegram-каналов, он выполнять не будет решение суда.

Другое дело, что и сама по себе идея построить украинский файервол в XXI века наивна. Достаточно посмотреть статистику «ВКонтакте» – да, по нему ударили, но школьники, овладевшие арсеналом VPN, благополучно обходят и по-прежнему сидят в группах», – сказал Золотарев.

По его мнению, атака на сетевые СМИ – признак опасений Зеленского из-за падающего рейтинга.

«С чем это связано? Впервые в конце прошлого года социологи впервые заговорили, что Интернет становится главным источником общественно-политической информации. То есть, политикой в отношении этих каналов, и то, что делает наш национальный регулятор, приведёт к тому, что люди будут сдавать модемы и переходить на спутниковое телевидение…

Впервые за четыре года на первое место вышла тарифная тема. До этого всегда был конфликт на Донбассе, номер один. Следующая тема, которая может выстрелить и ударить власть по лбу – это вопрос вакцинации. Это летальная тема, касается жизни и безопасности людей, хотя у нас 50% не хотят вакцинироваться ничем. Но тему разогрели, и она выстрелит», – добавил эксперт.

В свою очередь, политолог Валентин Гайдай также выразил уверенность, что запрет более чем четырёхсот сайтов – это всего лишь тренировка по тотальной зачистке интернет-пространства.

«Такие фейковые судопроизводства у нас могут происходить хоть каждую неделю против СМИ. Такая себе тренировка, посмотреть, как «пипл схавает», как отреагирует общество на подобные инициативы силовых структур, которые тоже фигурируют против 426 сайтов», – резюмировал Гайдай.