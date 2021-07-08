Украинский канал меняет сексуальных морковок на полуголых мужиков

08.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Полтавское телевидение не перестает удивлять. На смену ведущей прогноза погоды Александре Морковке, о пышных формах которой писал «ПолитНавигатор», пришли полуголые мужчины.

Администрация телеканала «Полтавское ТВ» объявила конкурс на ведущего-мужчину и пробует разных кандидатов спортивного телосложения.

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«Наши девушки – ведущие прогноза погоды – давно уже вам известны, но мы экспериментируем с форматом и ищем парня, который мог бы разбавить женский отряд ведущих прогноза погоды», – говорится в сообщении телеканала.

Инициативу уже высмеяли коллеги полтавских журналистов из национальных СМИ.

«Надеюсь, делает он это не из-за кредитов. А если нужно спасти, то в следующем выпуске подморгните дважды, коллега», – пошутила над одним из кандидатов его коллега в эфире телеканала ICTV.

Инициатива канала «Полтавское ТВ» пришлась по душе при этом не всем зрителям.

«Купите парню футболочку, он не на пляже», – пишет Надежда Йосипенко в комментарии под роликом.

А чего уже шорты или штаны не снял? Или добились до ручки? Может, все небезразличные, скинемся на рубашку беспризорнику?, – добавляет Валентина Безродняя.