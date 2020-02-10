Украинский химпром загибается – виновата как всегда Москва

10.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская химическая промышленность находится на грани – под угрозой сокращения оказались более ста тысяч работников отрасли.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Интер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Виной всему значится импорт из Российской Федерации, который, несмотря на запрет, введенный Верховной радой Украины, происходит через третьи страны.

«Украинская промышленность точно не испытывает лучшие времена. Идет спад, притом, спад, вроде бы, незначительный – по показателям прошлого года это чуть больше, чем полтора процента. Но проблема состоит в том, что, если ты не заметишь этого спада сейчас и не предпримешь определенных защитных действий, то этот спад может усиливаться. Это происходит потому, что наша химическая промышленность не то, что не просто недостаточно развита, а потому-то условия, которые для нее создают внешние игроки, они, как правило, крайне негативно влияют и на текущее их состояние, и на перспективы развития в будущем», – заявил советник президента Украины, экономист Олег Устенко.

По мнению директора по связам с органами государственной власти компании Group DF, принадлежащей украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, Игоря Гольченко, в первую очередь, развиваться украинскому химпрому не дает конкуренция российских минеральных удобрений, которые попадают на местные рынки:

«Пошло некое улучшение показателей экономических в связи с введенным эмбарго на азотные удобрения, на группу сложных удобрений. Но если ситуацию оставить такой, как есть, то мы столкнемся с проблемой, когда химия вернется на итоги 2014-2017 года — убыточность, растущий импорт и остановки заводов».

Все это, по словам гендиректора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева, приведет к тому, что без работы останутся более 110-ти тысяч работников отрасли:

«Сегодня 113 тысяч человек работают в отрасли. Для понимания, за прошлый год средняя численность штатных занятых работников в Украине сократилась на 285 тысяч человек в целом. То есть, с одного миллиона созданных рабочих мест, обещанных, у нас почти 30% за прошлый год сократилось. Поэтому, сегодня, когда мы говорим о промышленности, мы говорим, прежде всего о рабочих местах, о занятости, об инвестициях и о перспективах вообще – быть или не быть».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что после введенного эмбарго на российские минеральные удобрения, Украина нарастила импорт из нетипичных для этого вида промышленности стран – Белоруссии и Прибалтики.

Также говорилось о том, что запрет российских удобрений больно ударил по украинским фермерам.