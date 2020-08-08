Украинский художник пожелал белорусам пройти через кровь, чтобы стать европейцами

08.08.2020, Киев, Ольга Козаченко

Белоруссия при любом исходе завтрашних выборов президента якобы попадает под влияние России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил украинский художник Олег Тистол.

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Он рассказал, что в Белоруссию его регулярно зовут родственники, но ему «очень травматично попадать в этот Совок».

«Да и оптимизма по поводу выборов в Беларуси у меня нет ни малейшего. Увы, я не вижу позитивного выхода для белорусов в нынешней ситуации. Может, чудо какое-то произойдет, но очень вряд ли. Дело в том, что белорусы при любом исходе выборов попадают под влияние России.

И, к сожалению, для осознания себя европейской независимой страной им наверняка придется пройти через кровь, как у нас, а может, и побольше, – прогнозирует Тистол. – Ведь пока они не поймут, кто для них братский народ, до тех пор ничего толкового не случится. Хотя белорусы все равно ментально и информационно находятся в российском поле. Но я искренне надеюсь, что ошибаюсь.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские пропагандисты возмущены тем, что белорусы считают русских братским народом.