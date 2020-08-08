08.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Выборы, Политика, Россия
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Украинский художник пожелал белорусам пройти через кровь, чтобы стать европейцами


Белоруссия при любом исходе завтрашних выборов президента якобы попадает под влияние России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил украинский художник Олег Тистол.

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Он рассказал, что в Белоруссию его регулярно зовут родственники, но ему «очень травматично попадать в этот Совок».

«Да и оптимизма по поводу выборов в Беларуси у меня нет ни малейшего. Увы, я не вижу позитивного выхода для белорусов в нынешней ситуации. Может, чудо какое-то произойдет, но очень вряд ли. Дело в том, что белорусы при любом исходе выборов попадают под влияние России.

И, к сожалению, для осознания себя европейской независимой страной им наверняка придется пройти через кровь, как у нас, а может, и побольше, – прогнозирует Тистол. – Ведь пока они не поймут, кто для них братский народ, до тех пор ничего толкового не случится. Хотя белорусы все равно ментально и информационно находятся в российском поле. Но я искренне надеюсь, что ошибаюсь.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские пропагандисты возмущены тем, что белорусы считают русских братским народом.


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