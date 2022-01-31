Украинский художник верит, что «вся мировая машина уничтожает РФ»

Новости Украины

Сегодня шансы нападения России на Украину сведены к нулю, поскольку Запад усиленно накачивает Киев оружием.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому журналу «Новое время» сказал скандально известный своими русофобскими заявлениями украинский художник Олег Тистол, отвечая на вопрос о своих впечатлениях относительно первого года президента США Джо Байдена.

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«Гораздо лучше, чем можно было представить. Всем видно, что сейчас вся мировая машина уничтожает Россию. Наконец то, что должно было произойти в 2014 году, — понимание, кто именно агрессор, на кого напали, — проявилось сейчас. Это так или иначе год Байдена. А он — это человек, который знает нашего врага как облупленного, человек, который в 1980-х вел переговоры с тогдашним председателем президиума Верховного Совета СССР Андреем Громыко», – сказал Тистол.

Он характеризует Байдена как «большой подарок» для Украины и «самого яркого нашего защитника».

«Результаты видны: каждый день в Борисполь прибывают тонны Джавелинов, поэтому шансы напасть на нас со стороны России практически сведены к нулю. Вся американская пропагандистская машина показала миру настоящего агрессора, потому весь мир уже хочет повоевать с РФ. Таким образом, США показали россиянам, что такое настоящая пропаганда, что такое подготовка к войне и что такое воевать по-взрослому. А если они уже косвенно объявили, что готовы воевать, то нужно и все протокольные методы выполнять, поэтому и эвакуировали членов семей американских дипломатов из Украины», – резюмировал Тистол.