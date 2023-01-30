Украинский командир: «Неподготовленных солдат бросают в ад. Они начинают отступать»

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Украинское командование бросает в бои неопытных бойцов, которые не проходят до этого нормальную подготовку.

Об этом в эфире интернет-канала «ProUA» заявил командир националистического батальона «Свобода» Петр Кузик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со мной немного осторожно говорят, но врут и дальше. То есть обещают, что дадут подкрепление – мы уже привыкли к этому. Понимаешь, я, когда категориями батальона [мыслю], и у меня мир сводится к батальону, это одно, а поставить себя на место человека, который принимает решение в штабе, у него нет людей. Или, скажем, у него мало боеспособных подразделений. Потому что сейчас проблема наша не в оружии и не в количестве людей. Наша проблема в том, что очень быстро выгоняют – вот, взяли «теро» [территориальную оборону]: «Кто хочет воевать?». Оп, подняли руки. И с ними не работают. Что такое война, по-честному, чтобы готовить, в том числе морально, физически, навыки отрабатывать», – сказал комбат.

По его словам, в лучшем случае таким подразделениям дают две недели на полигоне, после чего отправляют на передовую

«На передке они попадают в ад. Есть подразделения, которые в этом аду как хозяева себя ведут, как наше, условно говоря, а новые подразделения не выдерживают этого. И они начинают пятиться, начинают думать, а когда такая паника охватывает подразделение, у них начинаются увеличенные потери, не выдерживают боя, начинают пятиться, а это увеличивает потери и облегчает задачу врагу. Проблема в том, что очень мало опытных линейных командиров», – заявил Кузик.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что на Украине разгорается скандал из-за отправленных на передовую членов территориальной обороны из города Лубны Полтавской области, которых бросили в бой без подготовки.