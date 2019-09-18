Украинский командующий: ВСУ готовят масштабный отвод войск

18.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинские вооруженные силы в Донбассе якобы начали подготовительные мероприятия, предусматривающие отвод войск вдоль всей линии разграничения.

Об этом заявил командующий украинской группировкой в Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко, слова которого приводятся на странице «ООС» в «Фейсбук».

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«На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны», – сказал генерал.

Стоит отметить, что такие заявления могут быть лишь тактической уловкой в преддверии предполагаемой встречи в «нормандском формате», проведения которой добивается президент Украины Владимир Зеленский.

Также примечательно, что заявление Кравченко прозвучало в ходе встречи с координатором по гуманитарным вопросам и постоянным представителем программы развития ООН на Украине Асенфой Лубрани.

При этом на днях глава МИД Украины Вадим Пристайко пригрозил, что если за год решить проблему Донбасса не удастся, Киев будет вынужден прибегнуть к неким новым радикальным мерам.