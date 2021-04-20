Украинский консул в Питере выискивал обладателей двойного гражданства

20.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украинский консул Александр Сосонюк, задержанный на противоправных действиях в Санкт-Петербурге, работал против своих же сограждан.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в официальном заявлении МИД РФ.

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Отмечается, что 1в посольство РФ в Киеве поступила нота МИД Украины об объявлении советника российского дипломатического представительства персоной нон грата.

«Обратили внимание на то, что Киев попытался представить письменную ноту об объявлении «persona non grata» советника Посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», – отмечают в МИД РФ.

Российское министерство называет такой подход абсолютно неприемлемым, поскольку украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию, после того как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий.

«Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах. Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране. Под эти категории подпадает значительная часть населения Украины. Таким образом, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов», – говорится в сообщении.

«Принимая во внимание все обстоятельства дела, МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов Посольства Украины в Москве», – резюмирует МИД РФ.