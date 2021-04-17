17.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали украинского консула.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в ФСБ добавили, что такая деятельность «несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации», к задержанному «будут применены меры в соответствии с нормами международного права».