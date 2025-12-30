Украинский лыжник, безнадежно отставший от русского в гонке, закатил истерику

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские спортсмены в очередной раз отметились хамским поведением в адрес российских атлетов.

Так, на Тур де Ски, одном из этапов Кубка мира в итальянском Тоблахе, украинский лыжник Андрей Доценко не только отказался от общения с российскими спортсменами, но и стал поливать их грязью.

Дело в том, что впервые за четыре года российским лыжникам – Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой – благодаря решению спортивного арбитража позволили выступать на столь крупном международном турнире, пусть и под нейтральным флагом.

«Они говорят, что мы должны с ними поговорить, но я ни с кем из них не разговариваю. Они террористы», – заявил Доценко шведскому телеканалу SVT Sport.

Недоволен он и Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIC).

«Я также не думаю, что нам следует конкурировать с террористами. Я думаю, что FIC должна осознать, что русские – террористы, и что им следует прислушаться ко всему миру», – негодует украинец.

При этом признал, что на первое место ставит политическую целесообразность.

«Говорят, спорт и политика несовместимы, но спорт – это на сто процентов политика», – заявил Доценко.

Куда более сдержано высказался на эту тему ранее российский лыжник.

«К сожалению, спорт стал политизированным. Я не хочу ничего комментировать, высказывать какое-либо мнение или вступать в дискуссию. Раньше спорт был аполитичным, но, к сожалению, сейчас это уже не так», – приводит его слова SVT Sport.

Впрочем, Доценко ругань в адрес российских спортсменов не помогла: он занял лишь 98-е место в спринте, а гонку с раздельным стартом и вовсе завершил 111-м.