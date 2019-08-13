Украинский майданщик устроит многотысячное сборище под носом Лукашенко

13.08.2019, Москва, Елена Острякова

Украинский певец Святослав Вакарчук, не так давно избранный депутатом Верховной Рады в статусе лидера антироссийской партии «Голос», анонсировал выступление в Минске. Концерт солиста «Океана Эльзы» в столице республики, числящейся союзницей России, запланирован на 20 сентября.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Напомним, что партию Вакарчука на Украине связывали с американским финансовым спекулянтом Джорджем Соросом. Сам певец является активным участником двух государственных переворотов – «оранжевой революции» 2004 года и Евромайдана 2014-го.

Вакарчук использовал резко антироссийскую риторику накануне выборов, состоявшихся в июне.

Представители партии «Голос» требовали активизации обстрелов Донбасса в ответ на действия «сепаратистов», призывали ввести уголовную ответственность для политиков, посещающих переговоры в Москве без согласования с официальным Киевом, поддерживали инициативу рестораторов Грузии по введению наценки в кафе для граждан России и т.п.

Политолог Владимир Корнилов обращает внимание, что Вакарчук собирается в Минск в рабочий день.

«Во как! А один народный депутат в Минске концерт на рабочий день запланировал. И это он ведь ещё сессионного расписания Рады не знает. А если заседание затянется? Гастроль тогда отменит?» – комментирует Корнилов.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш ранее прогнозировала, что Вакарчук будет использован американцами как «паровоз» – чтобы благодаря раскрученному имени завести марионеток США в Верховную Раду. Сам же певец, всего скорее, через некоторое время откажется от депутатства, как было уже один раз после «оранжевой революции».

«Мой прогноз, что Слава очень скоро уйдёт из парламента. А вот те, кого он завёл, настоящие акулы, вот они там продолжат работать – то, над чем завещал Сорос. «Труба и земля» – вот за этим Слава сознательно или бессознательно, но завёл людей в парламент», – резюмировала Елена Лукаш.

Напомним, что Белоруссия до сих пор официально не признала воссоединение Крыма с Россией. Кроме того, в условиях, когда Россия декларирует введение экономических санкций против Киева, минские чиновники проводят форумы по укреплению экономических связей с регионами Украины.