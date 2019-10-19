Украинский Меджлис положил глаз на российскую Сибирь

19.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

И на Кубани и в Сибири полным полно этнических украинцев, которых пора начинать поддерживать.

Об этом в эфире телеканала «АТР» заявил замглавы запрещенного в РФ меджлиса, депутат украинского парламента Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кубань сотни лет была в составе Крымского ханства. Потом она была украинской территорией, и с тех пор там заселялись украинцы, которые потом назывались кубанскими. Многие из них придерживаются украинских традиций, они говорят на суржике…

Поддерживать связи с этническими украинцами у нас очень хорошо получается. Украину очень уважают в мире. В Канаде, Португалии, Польше и во всем мире. Почему нам не поддерживать такие связи на Кубани, потом в Ростове, потом в Сибири?» – заявил Чийгоз.

«Украинское общество должно влиять на российскую политику. Сегодня мы будем работать в этом направлении. Кубань наша, Ростов наш, а Крым и так наш дальше будет», – добавил меджлисовец.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Верховной Раде создали депутатское объединение «Кубань», задачей которого была объявлена «разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».