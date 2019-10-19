19.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украинский Меджлис положил глаз на российскую Сибирь

И на Кубани и в Сибири полным полно этнических украинцев, которых пора начинать поддерживать.

Об этом в эфире телеканала «АТР» заявил замглавы запрещенного в РФ меджлиса, депутат украинского парламента Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кубань сотни лет была в составе Крымского ханства. Потом она была украинской территорией, и с тех пор там заселялись украинцы, которые потом назывались кубанскими. Многие из них придерживаются украинских традиций, они говорят на суржике…

Поддерживать связи с этническими украинцами у нас очень хорошо получается. Украину очень уважают в мире. В Канаде, Португалии, Польше и во всем мире. Почему нам не поддерживать такие связи на Кубани, потом в Ростове, потом в Сибири?» – заявил Чийгоз.

«Украинское общество должно влиять на российскую политику. Сегодня мы будем работать в этом направлении. Кубань наша, Ростов наш, а Крым и так наш дальше будет», – добавил меджлисовец.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Верховной Раде создали депутатское объединение «Кубань», задачей которого была объявлена «разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть