25.01.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
История, Политика, Польша, Россия, Украина
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Украинский МИД: «Россия украла историю Украины-Руси»

Украина и Польша должны забыть о разногласиях и объединиться против «исторического ревизионизма» Москвы.

Об этом в пропагандистской статье, опубликованной киевским интернет-еженедельником «Зеркало недели», пишет замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

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«Украина в течение последних лет ощутила на себе цену российской пропаганды, манипуляций и агрессии. Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси. Приписывать себе чужие победы и перекладывать на других собственную ответственность за преступления — классическая схема, используемая Кремлем для создания параллельной реальности, где российской элите легче господствовать и самоутверждаться», – пишет Боднар.

Он подчеркивает, что разделяет позицию польского сейма о том, что СССР вместе с гитлеровской Германией якобы виновен в начале Второй мировой войны.

«Став объектами пропагандистских атак со стороны России, Украина и Польша должны объединить усилия и в унисон говорить как о преступной сущности коммунистического режима, так и его современных апологетах и их преступлениях, в том числе в Крыму и оккупированном Донбассе», – призывает Боднар.

Для отпора России он предлагает также «углубление украино-польского сотрудничества и диалога на всех уровнях».

Напомним, что недавно посол Польши на Украине вместе со своим израильским коллегой обвинил Украину в проведении политики героизации пособников гитлеровцев.

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