Украинский миллиардер советует Зеленскому послать американцев

21.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Не исключено, что в ближайшее время со стороны Киева на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе произойдут определенные подвижки.

Такое мнение в комментарии «Коммерсанту» высказал депутат Верховной рады, миллиардер Вадим Новинский.

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Он дал оценку последним заявлениям связываемого с новым президентом Украины олигарха Игоря Коломоского, назвавшего «гражданской войной» конфликт в Донбассе.

Новинский считает слова Коломойского сигналом, который новая власть шлет в направлении Москвы.

«Я об этом три года говорил, и в меня стрелы за это летели. А он впервые об этом сказал»,— сказал депутат.

Он не исключил, что в ближайшее время поменяют переговорщиков, занимающихся проблемой Донбасса в рамках минского процесса, хотя полагает, что «заокеанские партнеры будут и дальше пытаться противопоставлять Украину России».

«Важно понимать, что кроме внутренних влиятельных людей есть внешние влиятельные люди. Если у Зеленского будет смелость отказать заокеанским партнерам в каких-то моментах и пойти своим путем, это будет смело и сильно», – убежден Новинский.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский на правах вассала попросил США усилить санкции против России.