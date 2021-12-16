Украинский министр и генерал СБУ пугает Европу третьей мировой войной

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Новости Украины

Киев готов к войне с Россией, но этот конфликт может выйти далеко за пределы украинской территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Sky News заявила генерал-майор СБУ, украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, ранее занимавшая должность заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

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У нее поинтересовались, может ли вторжение России привести к началу третьей мировой войны.

«Да, да. С геополитической точки зрения этот сценарий кажется вероятным. Поэтому ради безопасности континента необходимо уделять внимание ситуации на Украине. В случае российского вторжения на Украину война распространится и охватит намного большую территорию, чем только территория Украины», – сказала Лапутина.

При этом она пугает проблемами европейский континент.

«Знаете, если Россия вторгнется, вам также придется позаботиться о Балканах. Что русские сейчас делают в Сербии — они пытаются спровоцировать ситуацию на Балканах. Нам стоит принять во внимание то, как [началась] Вторая мировой война», – отметила министр.

Лапутина в зоне проведения карательной операции против республик Донбасса.

Также у нее спросили, в состоянии ли Украина противостоять вторжению России.

«Я думаю, все пройдет успешно, потому что даже в случае реального военного вторжения первый шаг может оказаться успешным для агрессоров. Но следующий шаг не будет успешным, потому что у нас есть очень большой опыт национального сопротивления», – заявила Лапутина.