28.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Политика, Россия, Украина
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Украинский министр: Наступают последние часы правления Путина

Обещавший поднять желто-голубой флаг над Владивостоком министр транспорта Украины Владимир Омелян предвещает скорую «политическую и физическую смерть» президента России Владимира Путина.

Об этом чиновник сказал в эфире принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко телеканала «Прямой».

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«Договориться с Россией не может никто – ни президент Украины, ни президент США, ни премьер-министр Германии. Такая природа этого государства, которое сегодня воюет с Украиной, как воевало и много лет назад.

Эти все вещи, которые мы видим – замалчивание потерь на фронте, условное перемирие, когда на самом деле война продолжается, поиск компромиссов, неупоминание России во время Дня Независимости – это все ведет к очередному большому фиаско, потому что для Путина наступают последние годы, последние часы его правления. Ему нужно иметь бешеную победу перед политической и физической смертью», – заявил Омелян.

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