Украинский министр обороны: Отступления в Донбассе не будет

21.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская армия не собирается отступать, так как разведение сил и средств ВСУ и Народной милиции республик Донбасса будет производиться синхронно.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил новый глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не отступление, это разведение. Те, с кем мы общались, относятся к этому как к стратегии. Это вопрос их безопасности тоже, потому что, если будет разведено по правилам и отслежено, то расстояние увеличится, и это снизит много рисков.

Но это, конечно, должно быть сделано технически правильно, потому что есть позиции, есть целая система укреплений, мы говорили с военными из Генерального штаба, никто не будет это делать без подготовки.

Это будет проработано правильно, чтобы избежать чрезмерных рисков при разведении. Конечно, мы будем следить, чтобы та сторона это тоже делала», – пояснил чиновник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне наблюдатели ОБСЕ обнаружили тайное строительство украинской стороной новых укреплений на подступах к ЛНР, откуда, как уверял Киев, он накануне якобы отвел свои войска.